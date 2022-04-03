https://ria.ru/20220403/krym-1781501029.html

Посол в Турции назвал четким и ясным ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Посол в Турции назвал четким и ясным ответ на вопрос о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.04.2022

Посол в Турции назвал четким и ясным ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай, написал в статье для газеты Aydınlık посол России в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:20

2022-04-03T01:20

2022-04-03T04:54

россия

хатай (провинция)

анкара

турция

республика крым

в мире

алексей ерхов

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АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай, написал в статье для газеты Aydınlık посол России в Турции Алексей Ерхов."Один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса "чей Крым?" Очень "конфликтогенная" постановка вопроса, сразу выводит либо на ссору, либо на нужное интервьюеру политическое заявление. Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с "янычарской пощечиной". Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию", — написал Ерхов.Хатай — регион на юге Турции, суверенитет которой над этой территорией долгое время не признавала Сирия. Административно-территориальной единицей Турции Хатай стал в 1939 году после референдума, однако Дамаск не признавал законность голосования вплоть до начала 2000-х годов.Анкара неоднократно заявляла о том, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Во время выступления на открытии Дипломатического форума в Анталье президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что если бы мир должным образом отреагировал на события в Крыму в 2014 году, сейчас бы не было тяжелой ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220403/natsbezopasnost-1781500870.html

россия

хатай (провинция)

анкара

турция

республика крым

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Никита Стома

россия, хатай (провинция), анкара, турция, республика крым, в мире, алексей ерхов