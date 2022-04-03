https://ria.ru/20220403/kreml-1781538839.html

Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле

Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022

Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле

Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:02

2022-04-03T14:02

2022-04-03T14:02

экономика

москва

россия

в мире

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование к недружественным странам покупать газ за рубли."Россия абсолютно не угрожает, Россия собственно никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды и в условиях враждебных действий, которые предпринимаются в отношении нас, мы обязаны эти риски хеджировать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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москва

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, москва, россия, в мире, дмитрий песков