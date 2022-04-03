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Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022
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Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле
Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:02
2022-04-03T14:02
экономика
москва
россия
в мире
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование к недружественным странам покупать газ за рубли."Россия абсолютно не угрожает, Россия собственно никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды и в условиях враждебных действий, которые предпринимаются в отношении нас, мы обязаны эти риски хеджировать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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экономика, москва, россия, в мире, дмитрий песков
14:02 03.04.2022
 
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле

Песков: Россия никому не угрожает, но во враждебной среде обязана хеджировать риски

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование к недружественным странам покупать газ за рубли.
"Россия абсолютно не угрожает, Россия собственно никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды и в условиях враждебных действий, которые предпринимаются в отношении нас, мы обязаны эти риски хеджировать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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