https://ria.ru/20220403/kreml-1781538839.html
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2022
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле
Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:02
2022-04-03T14:02
2022-04-03T14:02
экономика
москва
россия
в мире
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия абсолютно никому не угрожает, но в условиях враждебной окружающей среды обязана хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование к недружественным странам покупать газ за рубли."Россия абсолютно не угрожает, Россия собственно никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды и в условиях враждебных действий, которые предпринимаются в отношении нас, мы обязаны эти риски хеджировать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, в мире, дмитрий песков
Россия обязана хеджировать риски, заявили в Кремле
Песков: Россия никому не угрожает, но во враждебной среде обязана хеджировать риски