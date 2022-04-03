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Россия с шести утра 4 апреля вновь откроет гумкоридор из Мариуполя

Россия с шести утра 4 апреля вновь откроет гумкоридор из Мариуполя - РИА Новости, 03.04.2022

Россия с шести утра 4 апреля вновь откроет гумкоридор из Мариуполя

Россия с шести утра 4 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:48

2022-04-03T21:48

2022-04-03T21:48

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия с шести утра 4 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации, при этом успех гуманитарной операции зависит только от Киева, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация исключительно из гуманных целей, по инициативе турецкой стороны, с 06.00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал Мизинцев."Но успех указанной гуманитарной операции зависит только от украинской стороны", - подчеркнул он.Украинская сторона заявила семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, при этом ни один из них не открыт в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал генерал.Мизинцев уточнил, что РФ проводит системную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, ежедневно с 10:00 мск Вооруженные силы России открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Генерал заявил, что Россия готова в кратчайшие сроки развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан.Генерал напомнил, что ВС РФ, а также силы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают режим тишины на всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной.РФ без участия украинских властей эвакуировала за сутки с Украины и Донбасса почти 28 тысяч человек, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них – 5 535 детей", - сказал генерал.Всего с начала специальной военной операции, как уточнил Мизинцев, вывезены уже 585 458 человек, из которых 117 405 – дети. Госграницу РФ пересекли 72 995 автомашин, из них за сутки – 3628.Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении на данный момент удалось спасти уже 123 686 человек, в том числе за истекшие сутки – 1 939.Начальник НЦУО отметил, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. "Только за прошедшие сутки поступило еще 1 236 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 735 935 из 2 124 населенных пунктов Украины", - рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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