https://ria.ru/20220403/kndr-1781510401.html

В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе

В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе - РИА Новости, 03.04.2022

В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:48

2022-04-03T08:48

2022-04-03T08:48

в мире

ким чен ын

ким ё чжон

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

ситуация на корейском полуострове

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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в воскресенье осудила высказывание южнокорейского министра оборону Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера"."Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием, эта легкомысленная бравада им самим в итоге не принесет выгоды. Он сумасшедший. Мусор", - написала сестра Ким Чен Ына в заявлении, опубликованном ЦТАК.По ее словам, КНДР не может не рассматривать высказывания министра серьезно и не осуждать их. Ким Е Чжон отметила, что слова Со Ука о "превентивном ударе" лишь усилят военную напряженность на Корейском полуострове."Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за бездумных высказываний своего министра обороны. Пока южнокорейские военные демонстрируют серьезный уровень провокаций и волю к конфронтации, я также буду серьезно предупреждать соответственно уровню опасности. Мы пересмотрим многие вещи касательно Южной Кореи. Вы должны быть аккуратны, чтобы избежать ужасной трагедии", - заявила Ким Е Чжон.Она добавила, что надеется, что такое поведение министра больше не повторится.

https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, ситуация на корейском полуострове