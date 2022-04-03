В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе
В КНДР назвали "мусором" южнокорейского министра обороны за слова о превентивном ударе
© AP Photo / Jorge SilvaКим Е Чжон
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Е Чжон
СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в воскресенье осудила высказывание южнокорейского министра оборону Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".
"Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием, эта легкомысленная бравада им самим в итоге не принесет выгоды. Он сумасшедший. Мусор", - написала сестра Ким Чен Ына в заявлении, опубликованном ЦТАК.
По ее словам, КНДР не может не рассматривать высказывания министра серьезно и не осуждать их. Ким Е Чжон отметила, что слова Со Ука о "превентивном ударе" лишь усилят военную напряженность на Корейском полуострове.
"Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за бездумных высказываний своего министра обороны. Пока южнокорейские военные демонстрируют серьезный уровень провокаций и волю к конфронтации, я также буду серьезно предупреждать соответственно уровню опасности. Мы пересмотрим многие вещи касательно Южной Кореи. Вы должны быть аккуратны, чтобы избежать ужасной трагедии", - заявила Ким Е Чжон.
Она добавила, что надеется, что такое поведение министра больше не повторится.
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