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В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе - РИА Новости, 03.04.2022
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В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе
В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе - РИА Новости, 03.04.2022
В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:48
2022-04-03T08:48
в мире
ким чен ын
ким ё чжон
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
ситуация на корейском полуострове
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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в воскресенье осудила высказывание южнокорейского министра оборону Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера"."Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием, эта легкомысленная бравада им самим в итоге не принесет выгоды. Он сумасшедший. Мусор", - написала сестра Ким Чен Ына в заявлении, опубликованном ЦТАК.По ее словам, КНДР не может не рассматривать высказывания министра серьезно и не осуждать их. Ким Е Чжон отметила, что слова Со Ука о "превентивном ударе" лишь усилят военную напряженность на Корейском полуострове."Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за бездумных высказываний своего министра обороны. Пока южнокорейские военные демонстрируют серьезный уровень провокаций и волю к конфронтации, я также буду серьезно предупреждать соответственно уровню опасности. Мы пересмотрим многие вещи касательно Южной Кореи. Вы должны быть аккуратны, чтобы избежать ужасной трагедии", - заявила Ким Е Чжон.Она добавила, что надеется, что такое поведение министра больше не повторится.
https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html
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кндр (северная корея)
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в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, ситуация на корейском полуострове
08:48 03.04.2022
 
В КНДР раскритиковали слова Южной Кореи о превентивном ударе

В КНДР назвали "мусором" южнокорейского министра обороны за слова о превентивном ударе

© AP Photo / Jorge SilvaКим Е Чжон
Ким Е Чжон - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Е Чжон
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в воскресенье осудила высказывание южнокорейского министра оборону Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".
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"Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием, эта легкомысленная бравада им самим в итоге не принесет выгоды. Он сумасшедший. Мусор", - написала сестра Ким Чен Ына в заявлении, опубликованном ЦТАК.
По ее словам, КНДР не может не рассматривать высказывания министра серьезно и не осуждать их. Ким Е Чжон отметила, что слова Со Ука о "превентивном ударе" лишь усилят военную напряженность на Корейском полуострове.
"Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за бездумных высказываний своего министра обороны. Пока южнокорейские военные демонстрируют серьезный уровень провокаций и волю к конфронтации, я также буду серьезно предупреждать соответственно уровню опасности. Мы пересмотрим многие вещи касательно Южной Кореи. Вы должны быть аккуратны, чтобы избежать ужасной трагедии", - заявила Ким Е Чжон.
Она добавила, что надеется, что такое поведение министра больше не повторится.
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