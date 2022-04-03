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Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/kiev-1781513948.html
Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе
Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе - РИА Новости, 03.04.2022
Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:37
2022-04-03T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе, но проект договора еще не готов для вынесения на "встречу в верхах".Он отметил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.Кроме того, он подчеркнул, что дипломатические и военные "эксперты" Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781502571.html
россия
украина
донбасс
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:37 03.04.2022
 
Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе

Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе, но проект договора еще не готов для вынесения на "встречу в верхах".
"Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах", - заявил Мединский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.
Кроме того, он подчеркнул, что дипломатические и военные "эксперты" Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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