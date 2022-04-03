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Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022
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https://ria.ru/20220403/khranilischa-1781567672.html
Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ
Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022
Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ
Российские войска нанесли удары по хранилищам, с которых поставлялось топливо для ВСУ на николаевском и донецком направлениях, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:51
2022-04-03T21:03
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по хранилищам, с которых поставлялось топливо для ВСУ на николаевском и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях", — сказал он.Помимо этого, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.Также российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, располагавшийся на аэродроме Васильков под Киевом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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Уничтожение топливных хранилищ ВСУ: видео Минобороны РФ
Российские войска нанесли удары по хранилищам, с которых поставлялось топливо для ВСУ на николаевском и донецком направлениях,
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:51 03.04.2022 (обновлено: 21:03 03.04.2022)
 
Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ

Вооруженные силы уничтожили топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по хранилищам, с которых поставлялось топливо для ВСУ на николаевском и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях", — сказал он.
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Помимо этого, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.
Также российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, располагавшийся на аэродроме Васильков под Киевом.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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