https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом - РИА Новости, 03.04.2022
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего телеведущего Ивана Урганта "большим патриотом". РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:52
2022-04-03T19:52
2022-04-03T19:52
общество
россия
иван ургант
дмитрий песков
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего телеведущего Ивана Урганта "большим патриотом".В субботу Песков заявил, что Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну". В марте Ургант сообщил, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле."Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, именно так сделал Иван Ургант."Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм", - считает глава Чечни.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
https://ria.ru/20220403/peskov-1781540294.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван ургант, дмитрий песков, рамзан кадыров
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Глава Чечни Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом