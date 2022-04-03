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Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом - РИА Новости, 03.04.2022
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Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом - РИА Новости, 03.04.2022
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего телеведущего Ивана Урганта "большим патриотом". РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:52
2022-04-03T19:52
общество
россия
иван ургант
дмитрий песков
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего телеведущего Ивана Урганта "большим патриотом".В субботу Песков заявил, что Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну". В марте Ургант сообщил, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле."Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, именно так сделал Иван Ургант."Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм", - считает глава Чечни.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
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общество, россия, иван ургант, дмитрий песков, рамзан кадыров
19:52 03.04.2022
 
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом

Глава Чечни Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего телеведущего Ивана Урганта "большим патриотом".
В субботу Песков заявил, что Ургант – большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в "пятую колонну". В марте Ургант сообщил, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле.
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"Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, именно так сделал Иван Ургант.
"Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм", - считает глава Чечни.
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ОбществоРоссияИван УргантДмитрий ПесковРамзан Кадыров
 
 
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