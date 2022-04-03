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Качиньский выступил за размещение американского ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 03.04.2022
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Польша захотела американское ядерное оружие
Качиньский выступил за размещение американского ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 03.04.2022
Польша захотела американское ядерное оружие
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в беседе с Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:52
2022-04-03T22:10
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нато
словакия
румыния
владимир путин
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польша
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в беседе с Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие."В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг", — сказал он, добавив, что инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона. Кроме того, Качиньский предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.На состоявшемся 24 марта саммите НАТО лидеры альянса договорились создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также увеличить военные расходы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, нато, словакия, румыния, владимир путин, в мире, польша
10:52 03.04.2022 (обновлено: 22:10 03.04.2022)
 
Качиньский выступил за размещение американского ядерного оружия в Польше

Вице-премьер Качиньский заявил о готовности Польши к размещению у себя ядерного оружия США

© AP Photo / Alik KepliczЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Ярослав Качиньский
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в беседе с Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие.
"В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг", — сказал он, добавив, что инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона.
Кроме того, Качиньский предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.
На состоявшемся 24 марта саммите НАТО лидеры альянса договорились создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также увеличить военные расходы.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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