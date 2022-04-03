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Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина - РИА Новости, 03.04.2022
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Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина - РИА Новости, 03.04.2022
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина
Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T00:46
2022-04-03T00:46
происшествия
центральный академический театр российской армии
москва
россия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в театре РИА Новости подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию, что после концерта Сергея Трофимова в зале погиб зритель, упавший с балкона, находившаяся внизу женщина госпитализирована.По его словам, причины смерти мужчины пока неизвестны. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
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происшествия, центральный академический театр российской армии , москва, россия
00:46 03.04.2022
 
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина

Правоохранители: в Москве две женщины пострадали в инциденте в театре, где умер мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в театре РИА Новости подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию, что после концерта Сергея Трофимова в зале погиб зритель, упавший с балкона, находившаяся внизу женщина госпитализирована.

"В субботу во время концерта в Центральном академическом театре (Российской Армии — ред.) мужчина упал и скончался. По предварительной информации, падая, мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью",— сказал собеседник агентства.

По его словам, причины смерти мужчины пока неизвестны. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
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ПроисшествияЦентральный академический театр Российской армииМоскваРоссия
 
 
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