https://ria.ru/20220403/intsident-1781499783.html
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина - РИА Новости, 03.04.2022
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина
Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T00:46
2022-04-03T00:46
2022-04-03T00:46
происшествия
центральный академический театр российской армии
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в театре РИА Новости подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию, что после концерта Сергея Трофимова в зале погиб зритель, упавший с балкона, находившаяся внизу женщина госпитализирована.По его словам, причины смерти мужчины пока неизвестны. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
https://ria.ru/20211009/teatr-1753834907.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, центральный академический театр российской армии , москва, россия
Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина
Правоохранители: в Москве две женщины пострадали в инциденте в театре, где умер мужчина
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в театре РИА Новости подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию, что после концерта Сергея Трофимова в зале погиб зритель, упавший с балкона, находившаяся внизу женщина госпитализирована.
"В субботу во время концерта в Центральном академическом театре (Российской Армии — ред.) мужчина упал и скончался. По предварительной информации, падая, мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью",— сказал собеседник агентства.
По его словам, причины смерти мужчины пока неизвестны. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.