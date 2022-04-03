https://ria.ru/20220403/intsident-1781499783.html

Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина

Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина - РИА Новости, 03.04.2022

Источник: в Москве две женщины пострадали в театре, где умер мужчина

Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T00:46

2022-04-03T00:46

2022-04-03T00:46

происшествия

центральный академический театр российской армии

москва

россия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две женщины пострадали при инциденте в столичном Театре Российской армии, где погиб зритель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в театре РИА Новости подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию, что после концерта Сергея Трофимова в зале погиб зритель, упавший с балкона, находившаяся внизу женщина госпитализирована.По его словам, причины смерти мужчины пока неизвестны. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

https://ria.ru/20211009/teatr-1753834907.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, центральный академический театр российской армии , москва, россия