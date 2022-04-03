https://ria.ru/20220403/ikony-1781332958.html

"Церковный неформат". Зачем иконы писали на сушеной рыбе

"Церковный неформат". Зачем иконы писали на сушеной рыбе - РИА Новости, 03.04.2022

"Церковный неформат". Зачем иконы писали на сушеной рыбе

Для верующих икона — это написанный на доске лик святого или иллюстрация событий христианской истории. Однако вопреки канонам часто использовали не только... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:10

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Для верующих икона — это написанный на доске лик святого или иллюстрация событий христианской истории. Однако вопреки канонам часто использовали не только дерево, да и сами образы получались довольно необычными. О наиболее нестандартных вариантах — в материале РИА Новости.Две плюс однаНа одной из икон Божией Матери, все, казалось бы, как всегда: Дева Мария держит на руках Младенца Христа. Правда, есть одно "но" — у нее три, а не две руки. Отсюда и название — "Троеручица".История образа связана с именем святого Иоанна Дамаскина (в миру Мансур ибн Сенджун). Он жил в VIII веке в Сирии, завоеванной тогда арабами, и происходил из знатного христианского рода.В халифате он занимал видный пост, но связи с византийским миром не утратил. А там как раз набирала обороты ересь иконоборчества. Мансур составил воззвание, изобличающее противников святынь, и оно быстро разошлось по империи.В Константинополе разозлились. Царедворцы от имени Мансура написали письмо, в котором тот якобы призывал византийского императора свергнуть мусульманскую власть в Сирии.Согласно преданию, греческий правитель передал фальшивку халифу при личной встрече. Тот повелел отсечь Мансуру руку. Оклеветанный всю ночь молился перед образом Богоматери — и отрубленная конечность чудом приросла обратно.Изумленный халиф оправдал придворного. А тот принял монашество с именем Иоанн. Вскоре, как считают верующие, появился и первый вариант Божией Матери "Троеручицы". Правда, третью кисть изготовили из серебра и приложили к образу — в благодарность за чудо.Но со временем ее начали дописывать красками. На Руси этот сюжет стал особенно популярным. Строгого канона не существовало, и мастера располагали конечность по своему разумению."Слишком уродливая"Немало вопросов и к лику святого Христофора — его изображали с головой собаки. Почему жившего в III веке христианина превратили в "Псеглавца", доподлинно не известно.По одной версии, он был берберским воином (племена, жившие на западе Египта) и попал в плен к римлянам. Тех якобы так поразила физическая мощь Христофора, что они сравнили его с животным.Другое предположение: в юности берберец был настолько красив, что не мог избежать греховной жизни. А став христианином, умолил Бога обезобразить себя до неузнаваемости.Есть также гипотеза, что собачья голова — символ. Мол, Христофор был предан Христу, словно пес. В XVIII веке Церковь признала икону "уродливой" и даже пыталась запретить ее, хотя она встречалась во многих храмах. Верующие, напротив, полюбили необычного святого.Иллюстрация верыБыли и вовсе причудливые примеры. Например, в XVII веке на основе фразы из книги Псалмов "Вот, око Господне над боящимися Его" появился образ "Спас Всевидящее Око".Композиция очень сложна. В центре круга — мироздания — Христос с благословляющим жестом. От него расходятся лучи звезды с символами четырех евангелистов: орел (Иоанн), телец (Лука), лев (Марк) и человек (Матфей).Над Спасителем — Богоматерь, а еще выше — Бог-Отец. Кроме центрального круга, есть и другие — большего диаметра. В одних видны части человеческого лица: глаза, уста и нос. В других — серафимы и херувимы. Каждый элемент сопровождают поясняющие строки из Священного Писания."Мастера изображали "Всевидящее Око" по-разному. Создавали как довольно лаконичные, так и наполненные большим количеством символов варианты", — говорит российский иконописец Александр Чашкин.В народе икона была популярна. Однако далеко не все священнослужители считали ее каноничной. Споры об этом идут до сих пор.А насчет образа "Христос Смесоипостасный" Церковь высказалась однозначно: в 1764-м Синод объявил ее "неканонической и уродливой". Она и вправду внушала ужас — одна голова, три лица и четыре глаза. Так некоторые мастера пытались проиллюстрировать догмат о Троице. Вероучительное положение гласит: Бог един и неразделен в трех лицах Троицы — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог — Святой Дух."Такая традиция, — поясняет Чашкин, — появилась в средневековой Европе, а в XVII веке была осуждена Римско-католической церковью. Однако в том же столетии подобные образы стали распространяться на Руси".На чем придетсяРазличными были не только лики, но и материалы для них. В 1906-м в Русский музей в Санкт-Петербурге из Полтавской губернии прислали два образа. На сушеной камбале.Украинские крестьяне — чумаки, торговавшие в XVI веке рыбой, придумали делать такие миниатюры на улове и вместе с товаром распространили традицию в России. Практику переняли поморы и даже монахи Соловецкого монастыря."Это дорожные иконы. Чумаки писали их для того, чтобы благополучно вернуться домой. Вешали на повозки, как сегодня делают водители. Если их желание исполнялись, торговцы жертвовали "оберег" церкви", — рассказывает профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Но даже среди традиционных вариантов на деревянной доске есть любопытные исключения. Например, двусторонние лики.Самый известный — "Богоматерь Владимирская" XII века. На лицевой стороне — Богородица с Младенцем Спасителем. Но 300 лет спустя на обороте появился "Этимасий" — символический престол, на котором лежат орудия страстей Христовых (крест, терновый венец, гвозди и копье).Такие случаи не редкость. В Новгороде, например, была широко распространена техника святцев, их еще называли "таблетками"."Такие иконы делали на двух отдельных холстах размером 20 на 25 сантиметров, — говорит Кириллин. — Между ними прокладывали лист бумаги, а затем склеивали воедино. Самые ранние "таблетки", дошедшие до нас, относятся к XV веку".В храмах их обычно помещали на аналой. Есть версия, что такие изображения мастера возили с собой как пример своего творчества. В целом же, отмечают специалисты, русская иконографическая традиция многогранна. Есть жанры, которые еще предстоит изучить.

https://ria.ru/20220327/krest-1780148980.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сирия, россия, европа, московская духовная академия, римско-католическая церковь, русский музей, аналитика - религия и мировоззрение