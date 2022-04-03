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Премьера Греции в Салониках встретили автопробегом в поддержку России - РИА Новости, 03.04.2022
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Премьера Греции в Салониках встретили автопробегом в поддержку России
Премьера Греции в Салониках встретили автопробегом в поддержку России - РИА Новости, 03.04.2022
Премьера Греции в Салониках встретили автопробегом в поддержку России
Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, ярого сторонника антироссийских санкций, встретили в Салониках автопробегом "За мир с Россией", сообщает сайт... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:55
2022-04-03T12:57
в мире
россия
греция
кириакос мицотакис
салоники
нато
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АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, ярого сторонника антироссийских санкций, встретили в Салониках автопробегом "За мир с Россией", сообщает сайт newsbreak.gr.Накануне вечером премьер приехал в город на форум правящей партии "Новая демократия", и некоторые воспользовались возможностью, чтобы отреагировать на политику правительства в российско-украинском вопросе, выкрикивая: "Греция — Россия — православие!" — пишет издание."После селфи с руководством "Новой демократии" и лозунгов протестующих медработников Кириакосу Мицотакису пришлось столкнуться с российскими флагами, появившимися на улицах Салоников вместе с греческими", — говорится в статье.В автопробеге участвовало около 50 автомобилей. Акцию организовал Греческий православный клуб "Священный корпус 2012", названный в честь первой в современной истории Греции регулярной воинской части, созданной во время революции 1821 года.Клуб обратился к сторонникам с призывом принять участие в "патриотическом мирном пробеге против русофобии"."Беспрецедентный погром всего русского и провокационные санкции против России нанесли только вред греческому туризму, греческому экспорту и греческой экономике. Цены на топливо, на природный газ и на товары первой необходимости растут ежедневно, как следствие санкций НАТО в отношении России. В то же время они разрушают крепкие узы дружбы с нашими единоверными православными русскими братьями", — говорится в заявлении.Акция прошла под лозунгами "За мир! За Россию! За Грецию! Нет планам нового порядка!"После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html
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в мире, россия, греция, кириакос мицотакис, салоники, нато
11:55 03.04.2022 (обновлено: 12:57 03.04.2022)
 
Премьера Греции в Салониках встретили автопробегом в поддержку России

СМИ: премьера Греции Мицотакиса встретили в Салониках акцией в поддержку России

© Кадр из видео очевидцаАвтопробег в Салониках в поддержку России
Автопробег в Салониках в поддержку России
© Кадр из видео очевидца
Автопробег в Салониках в поддержку России
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, ярого сторонника антироссийских санкций, встретили в Салониках автопробегом "За мир с Россией", сообщает сайт newsbreak.gr.
Накануне вечером премьер приехал в город на форум правящей партии "Новая демократия", и некоторые воспользовались возможностью, чтобы отреагировать на политику правительства в российско-украинском вопросе, выкрикивая: "Греция — Россия — православие!" — пишет издание.
"После селфи с руководством "Новой демократии" и лозунгов протестующих медработников Кириакосу Мицотакису пришлось столкнуться с российскими флагами, появившимися на улицах Салоников вместе с греческими", — говорится в статье.
В автопробеге участвовало около 50 автомобилей. Акцию организовал Греческий православный клуб "Священный корпус 2012", названный в честь первой в современной истории Греции регулярной воинской части, созданной во время революции 1821 года.
Клуб обратился к сторонникам с призывом принять участие в "патриотическом мирном пробеге против русофобии".
"Беспрецедентный погром всего русского и провокационные санкции против России нанесли только вред греческому туризму, греческому экспорту и греческой экономике. Цены на топливо, на природный газ и на товары первой необходимости растут ежедневно, как следствие санкций НАТО в отношении России. В то же время они разрушают крепкие узы дружбы с нашими единоверными православными русскими братьями", — говорится в заявлении.
Акция прошла под лозунгами "За мир! За Россию! За Грецию! Нет планам нового порядка!"
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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