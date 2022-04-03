https://ria.ru/20220403/goroskop-1781358516.html

Противоположности притягиваются: самые интересные зодиакальные пары

Противоположности притягиваются: самые интересные зодиакальные пары - РИА Новости, 03.04.2022

Противоположности притягиваются: самые интересные зодиакальные пары

Хотите верьте, хотите нет, но совместимость знаков зодиака существует. С этим согласна и астролог и блогер Елена Елистратова, которая рассказала о самых... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:02

2022-04-03T11:02

2022-04-03T11:02

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Хотите верьте, хотите нет, но совместимость знаков зодиака существует. С этим согласна и астролог и блогер Елена Елистратова, которая рассказала о самых интересных парах. Кто из совместимых несовместим и наоборот — в прогнозе РИА новости.Огонь, Земля, Вода и Воздух — четыре “светлых повести”Все знаки зодиака делятся по стихиям: Огонь (Овен, Лев, Стрелец), Земля (Телец, Дева, Козерог), Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) и Воздух (Близнецы, Весы, Водолеи). Для каждой характерны определенные черты.Так, знаки Огня могут мгновенно "вспыхивать" и так же быстро терять интерес, представители Земли стабильны — романтике предпочтут конкретные действия, а водяные зодиаки готовы забыть даже о себе, когда находятся в отношениях. Со знаками Воздуха никогда не соскучишься, но сближаются они долго.Любовь начинается с дружбыЕлена Елистратова отмечает, что наиболее крепкие альянсы возникают между парами Огонь-Воздух, Вода-Земля. Это дружественные “союзы”, которым почти всегда будет комфортно.Например, Лев — Водолей (но здесь будет ревность Льва к Водолею), Стрелец — Близнец (очень много общего, могут жить долго и счастливо, а еще и путешествовать), Рак — Дева (сделают все для тепла и уюта в доме), Козерог — Овен (два лидера, из-за чего поначалу возможны разногласия. Но если эти двое найдут общий язык, пойдут вместе далеко).Противоположности притягиваютсяСамые интересные пары, по словам Елистратовой, образовываются между представителями противоположных стихий: Огонь — Вода, Воздух — Земля. “Это тот случай, когда вместе сложно, но порознь еще сложнее”, — поясняет она.Среди таких можно выделить: Лев — Скорпион (два лидера, которые будут постоянно ругаться, но друг без друга не смогут); Весы — Телец (Тельцу нужна красота Весов, а Весам – способность Тельцов к заработку); Водолей — Козерог (сначала это могут быть легкие встречи, затем перерастающие во что-то серьезное, особенно в паре мужчина — Козерог, женщина — Водолей).“Нейтралитет” тоже возможенОднако парам, которые относятся ни к дружественным, ни к воинствующим стихиям, строить отношения еще сложнее. Это Огонь — Земля, Вода — Воздух.“Здесь может быть больше всего непонимания”, — предупреждает Елена Елистратова.Астролог выделяет две такие комбинации Близнецы — Скорпион (первые обожают общество и общение, а вторые — собственники и ревнивцы, найти баланс им сложно); Стрелец — Козерог (огненный знак любит играть на нервах, “земляной” же такого не допустит — отсюда разногласия).Эксперт добавляет, что таким парам важно всегда идти на компромисс. Тогда у них все сложится хорошо.

https://ria.ru/20220116/astrology-1767879311.html

https://ria.ru/20220227/goroskop-1775045329.html

https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, знаки зодиака, гороскоп, астролог