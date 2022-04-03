Европейцев предупредили о голоде из-за антироссийских санкций
Farda: Европе придется снять антироссийские санкций, чтобы избежать голода
Сбор урожая пшеницы
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом, пишет иранское издание Farda.
В статье приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России. Автор подчеркнул, что несмотря на то, что экс-чиновник говорил о Польше, аналогичные проблемы угрожают и другим европейским странам.
Другая опасность для континента — подорожание топлива. Евросоюз отказался покупать российский газ за рубли, что привело к резкому скачку цен. Это, в свою очередь, отразилось на стоимости энергии и автомобильного топлива, что повлияет на поставки различных товаров, в том числе, продовольствия, предупредило Farda.
Отмечается, что помимо посевной на Украине, события в стране ударили и по транзиту продовольствия через республику. На Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы, и сокращение поставок из двух стран приведет подорожанию продовольствия по всему миру.
Помимо прочего подорожали минеральные удобрения. Это произошло из-за роста цен на газ после введения санкций против России. Подчеркивается, что европейские сельхозпроизводители уже устраивают массовые протесты против роста цен.
В Польше ожидают, что в конце года стоимость самой дешевой полукилограммовой буханки хлеба достигнет 2,4 евро (около 220 рублей. — Прим.Ред.), в Германии же цены грозят достигнуть отметки десять евро (около 920 рублей. — Прим.Ред.).
"Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется "поступаться принципами"", — говорится в материале.
Так Farda прогнозирует смягчение или отмену санкций против России, а также снятие ограничений против Ирана.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад ввел против Москвы новые санкции, направленные прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также в Европе стали чаще призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни мер. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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