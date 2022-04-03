https://ria.ru/20220403/germaniya-1781583370.html

Министр обороны ФРГ заявила о постоянных поставках оружия Украине

Министр обороны ФРГ заявила о постоянных поставках оружия Украине - РИА Новости, 03.04.2022

Министр обороны ФРГ заявила о постоянных поставках оружия Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Берлин осуществляет "последовательные и постоянные" оружейные поставки Украине,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:28

2022-04-03T23:28

2022-04-03T23:28

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Берлин осуществляет "последовательные и постоянные" оружейные поставки Украине, намерена рассматривать все запросы Киева."Нам важно поставлять оружие после того, как мы приняли это решение, что было непростым решением... Мы не говорим об этом, так как не хотим, чтобы эти транспортировки стали мишенью, Украина также ясно просит нас не говорить об этом, чтобы противник не знал, что есть в наличии, а чего нет... Но мы осуществляем последовательные и постоянные поставки", - сказала политик.Министр добавила, Берлин будет и далее постоянно рассматривать все запросы Киева. "Мы будем продолжать постоянно проверять все, что запрашивается: сможем ли мы это поставить, какие условия созданы для того, чтобы поддерживать Украину", - заявила Ламбрехт.В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники. Решение о начале поставок должно принять правительство Германии. Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа "Матадор" общей суммой в 13 миллионов евро, 18 разведывательных БПЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тысячи приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили - от автобусов до внедорожников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html

https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, минобороны германии, германия