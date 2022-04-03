https://ria.ru/20220403/germaniya-1781582479.html

Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола

Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола - РИА Новости, 03.04.2022

Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола

Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:15

2022-04-03T23:15

2022-04-03T23:15

экономика

германия

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150422/11/1504221157_0:275:5264:3236_1920x0_80_0_0_e6097fe664921f1a5f1d7b1127abcb48.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt."Успешные продавцы хорошо ладят с максимально возможным количеством потенциальных клиентов. Все федеральные правительства последних десятилетий следовали этому правилу", — заявил экономист.Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, пояснил Рюруп.Ученый подчеркнул, что тесные контакты с Китаем и Россией, поставляющими сырье и энергоресурсы, позволяли Германии производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее на мировых рынках. Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.Профессор отметил, что немецкая экономика лидирует среди крупных стран по степени открытости: на внешнюю торговлю приходится более 80% от объема производства. По этому показателю Германия в разы превосходит США, Японию и Китай.Рюруп указал, что такая бизнес-модель формировалась более полутора веков и достигла пика в 1990-2000-х, пока государства не вмешивались во внутреннюю политику друг друга. Надвигающийся же раскол между Западом и Востоком ударит по немецким производителям.

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html

германия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, германия, россия, китай