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Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола - РИА Новости, 03.04.2022
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Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола - РИА Новости, 03.04.2022
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола
Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:15
2022-04-03T23:15
экономика
германия
россия
китай
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt."Успешные продавцы хорошо ладят с максимально возможным количеством потенциальных клиентов. Все федеральные правительства последних десятилетий следовали этому правилу", — заявил экономист.Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, пояснил Рюруп.Ученый подчеркнул, что тесные контакты с Китаем и Россией, поставляющими сырье и энергоресурсы, позволяли Германии производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее на мировых рынках. Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.Профессор отметил, что немецкая экономика лидирует среди крупных стран по степени открытости: на внешнюю торговлю приходится более 80% от объема производства. По этому показателю Германия в разы превосходит США, Японию и Китай.Рюруп указал, что такая бизнес-модель формировалась более полутора веков и достигла пика в 1990-2000-х, пока государства не вмешивались во внутреннюю политику друг друга. Надвигающийся же раскол между Западом и Востоком ударит по немецким производителям.
https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html
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экономика, германия, россия, китай
23:15 03.04.2022
 
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола

Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу

© AP Photo / Matthias Schrader, fileКонтейнеры в порту Гамбурга, Германия
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Matthias Schrader, file
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt.
"Успешные продавцы хорошо ладят с максимально возможным количеством потенциальных клиентов. Все федеральные правительства последних десятилетий следовали этому правилу", — заявил экономист.
Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, пояснил Рюруп.
Ученый подчеркнул, что тесные контакты с Китаем и Россией, поставляющими сырье и энергоресурсы, позволяли Германии производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее на мировых рынках. Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.
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Профессор отметил, что немецкая экономика лидирует среди крупных стран по степени открытости: на внешнюю торговлю приходится более 80% от объема производства. По этому показателю Германия в разы превосходит США, Японию и Китай.
Рюруп указал, что такая бизнес-модель формировалась более полутора веков и достигла пика в 1990-2000-х, пока государства не вмешивались во внутреннюю политику друг друга. Надвигающийся же раскол между Западом и Востоком ударит по немецким производителям.
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