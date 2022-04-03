https://ria.ru/20220403/germaniya-1781582479.html
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола - РИА Новости, 03.04.2022
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола
Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:15
2022-04-03T23:15
2022-04-03T23:15
экономика
германия
россия
китай
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt."Успешные продавцы хорошо ладят с максимально возможным количеством потенциальных клиентов. Все федеральные правительства последних десятилетий следовали этому правилу", — заявил экономист.Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, пояснил Рюруп.Ученый подчеркнул, что тесные контакты с Китаем и Россией, поставляющими сырье и энергоресурсы, позволяли Германии производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее на мировых рынках. Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.Профессор отметил, что немецкая экономика лидирует среди крупных стран по степени открытости: на внешнюю торговлю приходится более 80% от объема производства. По этому показателю Германия в разы превосходит США, Японию и Китай.Рюруп указал, что такая бизнес-модель формировалась более полутора веков и достигла пика в 1990-2000-х, пока государства не вмешивались во внутреннюю политику друг друга. Надвигающийся же раскол между Западом и Востоком ударит по немецким производителям.
https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, китай
Германию предупредили о сильном ударе по экономике из-за мирового раскола
Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу