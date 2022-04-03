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Глава Eni обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию - РИА Новости, 03.04.2022
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Глава Eni обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию
Глава Eni обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию - РИА Новости, 03.04.2022
Глава Eni обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию
Глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци в воскресенье провел в Алжире встречи с премьер-министром этой страны Айманом Бенабдеррахманом и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:12
2022-04-03T23:12
марио драги
россия
eni
мид италии
италия
алжир (республика)
экономика
цены на нефть
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РИМ, 3 апр – РИА Новости. Глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци в воскресенье провел в Алжире встречи с премьер-министром этой страны Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок алжирского природного газа на Апеннины.Как сообщила Eni, после этих переговоров Дескалци обсудил проблемы, связанные с нынешним энергетическим кризисом, с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла, прежде всего, о ряде инициатив краткосрочного и среднесрочного характера, направленных на увеличение поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу в рамках двустороннего партнерства.В начале марта посол Алжира в Риме Абделькрим Туария говорил газете деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore, что Италия может рассчитывать на дополнительные поставки алжирского газа по Транссредиземноморскому газопроводу, что позволит ей существенно снизить негативный эффект от украинского кризиса и санкций против России в области импорта энергоносителей. По словам дипломата, речь идет о достижении или даже о превышении уровня в 30 миллиардов кубометров уже в ближайшие месяцы, то есть об увеличении объема поставок газа примерно на 2 миллиарда кубометров.В связи с западными санкциями против России премьер Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.Для достижения этих целей глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сопровождении Дескалци в феврале-марте посетил Алжир, Катар, Анголу и Конго, где добивался увеличения поставок природного газа на Апеннины.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html
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марио драги, россия, eni , мид италии, италия, алжир (республика), экономика, цены на нефть, луиджи ди майо, природный газ
23:12 03.04.2022
 
Глава Eni обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию

Глава группы Eni Дескалци обсудил в Алжире возможность увеличения поставок газа в Италию

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане
Читать ria.ru в
РИМ, 3 апр – РИА Новости. Глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци в воскресенье провел в Алжире встречи с премьер-министром этой страны Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок алжирского природного газа на Апеннины.
Как сообщила Eni, после этих переговоров Дескалци обсудил проблемы, связанные с нынешним энергетическим кризисом, с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла, прежде всего, о ряде инициатив краткосрочного и среднесрочного характера, направленных на увеличение поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу в рамках двустороннего партнерства.
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Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
В начале марта посол Алжира в Риме Абделькрим Туария говорил газете деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore, что Италия может рассчитывать на дополнительные поставки алжирского газа по Транссредиземноморскому газопроводу, что позволит ей существенно снизить негативный эффект от украинского кризиса и санкций против России в области импорта энергоносителей. По словам дипломата, речь идет о достижении или даже о превышении уровня в 30 миллиардов кубометров уже в ближайшие месяцы, то есть об увеличении объема поставок газа примерно на 2 миллиарда кубометров.
В связи с западными санкциями против России премьер Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.
Для достижения этих целей глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сопровождении Дескалци в феврале-марте посетил Алжир, Катар, Анголу и Конго, где добивался увеличения поставок природного газа на Апеннины.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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