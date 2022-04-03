https://ria.ru/20220403/gaz-1781564075.html
"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля
"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2022
"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля
"Газпром" продолжает заказывать мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на сутки вперед, выкупив примерно 9% предложения на 4... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:10
2022-04-03T19:10
2022-04-03T19:10
экономика
россия
европа
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Газпром" продолжает заказывать мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на сутки вперед, выкупив примерно 9% предложения на 4 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на регулярном аукционе заказала 338 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал - Европе" через Польшу с 7.00 мск 4 апреля до 7.00 мск 5 апреля.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал 574 тысячи кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск до 7.00 мск 4 апреля. Это 17% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 338 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа в Европу с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.
https://ria.ru/20220403/gaz-1781546064.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, польша, газпром, ямал-европа (газопровод)
"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля
"Газпром" забронировал мощности "Ямал — Европы" для транзита через Польшу на 4 апреля