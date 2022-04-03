https://ria.ru/20220403/gaz-1781564075.html

"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля

"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2022

"Газпром" вновь заказал "Ямал — Европу" для транзита на 4 апреля

"Газпром" продолжает заказывать мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на сутки вперед, выкупив примерно 9% предложения на 4... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:10

2022-04-03T19:10

2022-04-03T19:10

экономика

россия

европа

польша

газпром

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Газпром" продолжает заказывать мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на сутки вперед, выкупив примерно 9% предложения на 4 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на регулярном аукционе заказала 338 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал - Европе" через Польшу с 7.00 мск 4 апреля до 7.00 мск 5 апреля.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал 574 тысячи кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск до 7.00 мск 4 апреля. Это 17% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 338 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа в Европу с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.

https://ria.ru/20220403/gaz-1781546064.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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европа

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, европа, польша, газпром, ямал-европа (газопровод)