https://ria.ru/20220403/gaz-1781546064.html

Глава Минэкономики Словакии допустил оплату российского газа в рублях

Глава Минэкономики Словакии допустил оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 04.04.2022

Глава Минэкономики Словакии допустил оплату российского газа в рублях

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-03T15:35

2022-04-03T15:35

2022-04-04T03:04

экономика

словакия

природный газ

россия

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ПРАГА, 3 апр — РИА Новости. Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях."Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем", — сказал министр в эфире Словацкого ТВ.Сулик напомнил, что Словакия закупает в РФ около 85% необходимого ей газа. Он отметил, что поддерживает диверсификацию поставок топлива, но считает, что для этого необходимо несколько лет.На решение актуальной ситуации с импортом, по мнению министра, есть около шести недель. "Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа", — подчеркнул глава ведомства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220402/sholts-1781491734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, словакия, природный газ, россия