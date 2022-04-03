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В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях - РИА Новости, 03.04.2022
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В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях
В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях - РИА Новости, 03.04.2022
В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях
Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:59
2022-04-03T13:59
в мире
экономика
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях.
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в мире, экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков
13:59 03.04.2022
 
В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях

Песков об отказе платить за газ в рублях: Россия рассчитывает на здравый смысл Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 13:50
В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях
 
В миреЭкономикаСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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