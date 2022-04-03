https://ria.ru/20220403/gaz-1781538595.html

В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях

В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях - РИА Новости, 03.04.2022

В Кремле прокомментировали возможный отказ от оплаты газа в рублях

Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:59

2022-04-03T13:59

2022-04-03T13:59

в мире

экономика

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях.

https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, санкции в отношении россии, дмитрий песков