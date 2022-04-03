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Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ
Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ - РИА Новости, 03.04.2022
Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ
Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:55
2022-04-03T13:55
экономика
владимир путин
россия
дмитрий песков
природный газ
санкции
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система", - сказал Песков.В случае, если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил Песков. "Эта система будет работать с 1-го апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время", - подчеркнул Песков.
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экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков, природный газ, санкции
13:55 03.04.2022
 
Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ

Пресс-секретарь Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система", - сказал Песков.
В случае, если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил Песков. "Эта система будет работать с 1-го апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время", - подчеркнул Песков.
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковПриродный газСанкции
 
 
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