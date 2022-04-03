https://ria.ru/20220403/gaz-1781538369.html

Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ

Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ - РИА Новости, 03.04.2022

Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, покупающим газ

Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:55

2022-04-03T13:55

2022-04-03T13:55

экономика

владимир путин

россия

дмитрий песков

природный газ

санкции

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система", - сказал Песков.В случае, если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил Песков. "Эта система будет работать с 1-го апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков, природный газ, санкции