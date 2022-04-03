https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html

В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях

В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях - РИА Новости, 03.04.2022

В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях

​​Российские власти решили перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:50

2022-04-03T13:50

2022-04-03T14:58

экономика

россия

санкции

природный газ

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. ​​Российские власти решили перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Журналист предположил, что это решение принималось не для того, чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы у России не отобрали доллары и евро, полученные за газ. Песков с этим согласился."Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах", — сказал он.По словам пресс-секретаря, все это ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты: все больше стран испытывают сомнения в надежности доллара и евро."Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", — пояснил Песков.Он подчеркнул, что покупатели газа как платили за него в евро, так и будут это делать дальше.Песков напомнил, что Россия не хочет усложнять жизнь своим клиентам, тем более что она дорожит реноме надежного поставщика. "Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система", — заключил пресс-секретарь.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — по словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/gaz-1781330207.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781182533.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, природный газ, дмитрий песков