https://ria.ru/20220403/gaz-1781501156.html

В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии - РИА Новости, 03.04.2022

В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, пишет издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:30

2022-04-03T01:30

2022-04-03T08:38

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, пишет издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.По его словам, заявление Москвы об оплате голубого топлива в рублях стало сигналом для стран Балтии о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них "больше нельзя полагаться".При этом руководитель Conexus Baltic Grid добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, считает он, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).В марте президент Владимир Путин объявил о переводе оплаты газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли с целью отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Кремль будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля. Такое решение президент принял после заморозки западными странами части резервов Центрального банка в рамках ограничительных против Москвы.

https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html

https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html

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