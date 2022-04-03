Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/gaz-1781501156.html
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии - РИА Новости, 03.04.2022
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии
С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, пишет издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:30
2022-04-03T08:38
улдис барисс
гитанас науседа
владимир путин
москва
россия
вильнюс
латвия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, пишет издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.По его словам, заявление Москвы об оплате голубого топлива в рублях стало сигналом для стран Балтии о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них "больше нельзя полагаться".При этом руководитель Conexus Baltic Grid добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, считает он, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).В марте президент Владимир Путин объявил о переводе оплаты газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли с целью отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Кремль будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля. Такое решение президент принял после заморозки западными странами части резервов Центрального банка в рамках ограничительных против Москвы.
https://ria.ru/20220402/gaz-1781437179.html
https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html
москва
россия
вильнюс
латвия
эстония
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff61ceb76f0fcdbde4f8838159e12206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улдис барисс, гитанас науседа, владимир путин, москва, россия, вильнюс, латвия, экономика, в мире, эстония, литва
01:30 03.04.2022 (обновлено: 08:38 03.04.2022)
 
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

Глава Conexus Барисс заявил об остановке поставок газа из России в страны Балтии с апреля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, пишет издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
По его словам, заявление Москвы об оплате голубого топлива в рублях стало сигналом для стран Балтии о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них "больше нельзя полагаться".

"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", — заявил Барисс.

При этом руководитель Conexus Baltic Grid добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, считает он, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 11:54
В Германии объяснили, почему отказ от бойкота газа из России был правильным
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.
Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
В марте президент Владимир Путин объявил о переводе оплаты газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли с целью отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Кремль будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля. Такое решение президент принял после заморозки западными странами части резервов Центрального банка в рамках ограничительных против Москвы.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ
 
Улдис БариссГитанас НауседаВладимир ПутинМоскваРоссияВильнюсЛатвияЭкономикаВ миреЭстонияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала