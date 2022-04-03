Блинкен не ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Блинкен не ответил на вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, предоставят ли США Украине гарантии безопасности в рамках урегулирования с Россией, но пообещал сделать все, чтобы у страны были необходимые возможности для защиты себя.
"Все это решать украинцам. То есть если они договорятся о чем-то, что отвечает их потребностям, сохраняет их суверенитет, их независимость, мы их поддержим. Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы", - сказал Блинкен телеканалу CNN.
"Что касается будущего, мы, наши союзники и партнеры захотим убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что это не повторится вновь. Что Украина имеет возможности защитить себя, сдержать российскую агрессию. Мы будем смотреть на все, что мы можем сделать, чтобы поддержать такой исход", - добавил Блинкен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.