https://ria.ru/20220403/evakuatsiya-1781567124.html
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом - РИА Новости, 03.04.2022
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом
Около 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань в воскресенье, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:44
2022-04-03T19:44
2022-04-03T19:45
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общество
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Около 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань в воскресенье, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.Это уже второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Поздно вечером 1 апреля в Казань уже прибыли 504 человека, в том числе около 100 детей."Сегодня прибыли 486 человек, из них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями… Расселяем всех, пять человек сразу везем в больницу", - сказал Нигматуллин журналистам.По его словам, во временных пунктах размещения всем прибывшим сразу будет предоставлено горячее питание, вещи первой необходимости, предметы гигиены. При необходимости будет оказана медицинская помощь всем, кому она потребуется.Ранее Нигматуллин отмечал, что все дети смогут пойти в детские сады и школы, а взрослые - устроиться на работу.В правительстве Татарстана ранее был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:44 03.04.2022 (обновлено: 19:45 03.04.2022)
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом