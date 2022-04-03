Рейтинг@Mail.ru
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220403/evakuatsiya-1781567124.html
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом - РИА Новости, 03.04.2022
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом
Около 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань в воскресенье, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:44
2022-04-03T19:45
республика татарстан
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
казань
республика татарстан (татарстан)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777146774_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93a849e4e5dbac3543036fc9a1b4791.jpg
КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Около 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань в воскресенье, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.Это уже второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Поздно вечером 1 апреля в Казань уже прибыли 504 человека, в том числе около 100 детей."Сегодня прибыли 486 человек, из них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями… Расселяем всех, пять человек сразу везем в больницу", - сказал Нигматуллин журналистам.По его словам, во временных пунктах размещения всем прибывшим сразу будет предоставлено горячее питание, вещи первой необходимости, предметы гигиены. При необходимости будет оказана медицинская помощь всем, кому она потребуется.Ранее Нигматуллин отмечал, что все дети смогут пойти в детские сады и школы, а взрослые - устроиться на работу.В правительстве Татарстана ранее был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
казань
республика татарстан (татарстан)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777146774_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a16fb92aa5115edff30e5c9ba4e819d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, казань, республика татарстан (татарстан), в мире, украина, ситуация в днр и лнр
19:44 03.04.2022 (обновлено: 19:45 03.04.2022)
 
Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом

Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди заходят в автобус во время эвакуации на территорию России
Люди заходят в автобус во время эвакуации на территорию России - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди заходят в автобус во время эвакуации на территорию России
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Около 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань в воскресенье, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.
Это уже второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Поздно вечером 1 апреля в Казань уже прибыли 504 человека, в том числе около 100 детей.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
"Сегодня прибыли 486 человек, из них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями… Расселяем всех, пять человек сразу везем в больницу", - сказал Нигматуллин журналистам.
По его словам, во временных пунктах размещения всем прибывшим сразу будет предоставлено горячее питание, вещи первой необходимости, предметы гигиены. При необходимости будет оказана медицинская помощь всем, кому она потребуется.
Ранее Нигматуллин отмечал, что все дети смогут пойти в детские сады и школы, а взрослые - устроиться на работу.
В правительстве Татарстана ранее был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Республика ТатарстанОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала