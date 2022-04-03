Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ
Министр обороны Германии Ламбрехт призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России.
"Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки", - сказала министр, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча.
Отвечая на вопрос о том, означает ли такая позиция запрет на поставки газа, министр сказала, что "именно это сейчас требуется обсудить в кругу министров ЕС".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.