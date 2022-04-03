https://ria.ru/20220403/embargo-1781576597.html

Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ - РИА Новости, 03.04.2022

Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:55

2022-04-03T21:55

2022-04-03T21:55

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России."Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки", - сказала министр, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча.Отвечая на вопрос о том, означает ли такая позиция запрет на поставки газа, министр сказала, что "именно это сейчас требуется обсудить в кругу министров ЕС".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781573640.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, киевская область, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, россия, германия, природный газ