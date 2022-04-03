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Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/embargo-1781576597.html
Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ
Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ - РИА Новости, 03.04.2022
Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:55
2022-04-03T21:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киевская область
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
россия
германия
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России."Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки", - сказала министр, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча.Отвечая на вопрос о том, означает ли такая позиция запрет на поставки газа, министр сказала, что "именно это сейчас требуется обсудить в кругу министров ЕС".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781573640.html
киевская область
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в мире, киевская область, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, россия, германия, природный газ
21:55 03.04.2022
 
Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Министр обороны Германии Ламбрехт призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России.
"Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки", - сказала министр, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча.
Отвечая на вопрос о том, означает ли такая позиция запрет на поставки газа, министр сказала, что "именно это сейчас требуется обсудить в кругу министров ЕС".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 21:23
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевская областьЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияГерманияПриродный газ
 
 
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