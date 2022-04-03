https://ria.ru/20220403/embargo-1781505389.html

В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны

В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны - РИА Новости, 03.04.2022

В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны

Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T06:26

2022-04-03T06:26

2022-04-03T08:45

basf se

украина

россия

азия

цены на нефть

роберт хабек

в мире

германия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.Немецкий политик считает, что полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF.Кроме того, при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию, заключил Хабек.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781199140.html

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

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