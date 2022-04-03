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В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны - РИА Новости, 03.04.2022
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В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны
В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны - РИА Новости, 03.04.2022
В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны
Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T06:26
2022-04-03T08:45
basf se
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россия
азия
цены на нефть
роберт хабек
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.Немецкий политик считает, что полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF.Кроме того, при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию, заключил Хабек.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781199140.html
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basf se, украина, россия, азия, цены на нефть, роберт хабек, в мире, германия
06:26 03.04.2022 (обновлено: 08:45 03.04.2022)
 
В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об угрозе процветанию страны при отказе от газа из России

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

"Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны", — высказался Хабек.

Немецкий политик считает, что полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF.
"Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться", — допустил вице-канцлер.
Кроме того, при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию, заключил Хабек.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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