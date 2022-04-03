https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России

Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России - РИА Новости, 03.04.2022

Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России

Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику страны, пишет Business Insider. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:44

2022-04-03T02:44

2022-04-03T02:44

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику страны, пишет Business Insider.В беседе с изданием эксперт Хассан Малик пояснил, что многие инвесторы сомневались в платежеспособности российской стороны с учетом масштаба введенных против нее санкций. Однако, как подчеркнули журналисты, в конце марта Москва отправила платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.В свою очередь, эксперт Варут Промбун отметил, что до начала военной операции на Украине облигации "Газпрома" и ВТБ давали высокую доходность."Они однозначно способны платить по долгам", — высказался Варут.Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги российских компаний. Рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781406215.html

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экономика, москва, россия, украина, евросоюз, втб, газпром, в мире