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В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 03.04.2022
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В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 03.04.2022
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
Столкновение грузовика с легковушкой произошло в Буйнакском районе Дагестана, два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:39
2022-04-03T12:39
происшествия
буйнакск
буйнакский район
кизилюрт
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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Столкновение грузовика с легковушкой произошло в Буйнакском районе Дагестана, два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."На 13-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в Буйнакском районе 25-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем "КАМАЗ-53212", двигающимся во встречном направлении под управлением 20-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.По информации МВД, в результате аварии водитель "ВАЗ-2114" и его пассажир, 27-летний житель Левашинского района, от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20220403/dtp-1781532112.html
буйнакск
буйнакский район
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происшествия, буйнакск, буйнакский район, кизилюрт
12:39 03.04.2022
 
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции
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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Столкновение грузовика с легковушкой произошло в Буйнакском районе Дагестана, два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"На 13-м километре автодороги БуйнакскКизилюрт в Буйнакском районе 25-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем "КАМАЗ-53212", двигающимся во встречном направлении под управлением 20-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате аварии водитель "ВАЗ-2114" и его пассажир, 27-летний житель Левашинского района, от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 12:31
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ПроисшествияБуйнакскБуйнакский районКизилюрт
 
 
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