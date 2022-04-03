https://ria.ru/20220403/dtp-1781533117.html

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 03.04.2022

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Столкновение грузовика с легковушкой произошло в Буйнакском районе Дагестана, два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:39

2022-04-03T12:39

2022-04-03T12:39

происшествия

буйнакск

буйнакский район

кизилюрт

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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Столкновение грузовика с легковушкой произошло в Буйнакском районе Дагестана, два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."На 13-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в Буйнакском районе 25-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем "КАМАЗ-53212", двигающимся во встречном направлении под управлением 20-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.По информации МВД, в результате аварии водитель "ВАЗ-2114" и его пассажир, 27-летний житель Левашинского района, от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20220403/dtp-1781532112.html

буйнакск

буйнакский район

кизилюрт

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Мадина Моргоева

происшествия, буйнакск, буйнакский район, кизилюрт