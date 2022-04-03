https://ria.ru/20220403/dtp-1781532112.html
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой - РИА Новости, 03.04.2022
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
Прокуратура начала проверку в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое госпитализированы, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:31
2022-04-03T12:31
2022-04-03T12:31
происшествия
братский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура.На трассе А 3331 "Вилюй" ночью в воскресенье столкнулись автомобиль Toyota и маршрутный автобус "Иркутск-Усть-Кут". От полученных травм скончались два пассажира иномарки, еще трое, среди которых водитель легкового автомобиля и 15-летний подросток, госпитализированы."Прокуратура Братского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
братский район
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братский район, иркутская область
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
Автобус и иномарка столкнулись на трассе в Приангарье, два человека погибли