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В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой - РИА Новости, 03.04.2022
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В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой - РИА Новости, 03.04.2022
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
Прокуратура начала проверку в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое госпитализированы, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:31
2022-04-03T12:31
происшествия
братский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура.На трассе А 3331 "Вилюй" ночью в воскресенье столкнулись автомобиль Toyota и маршрутный автобус "Иркутск-Усть-Кут". От полученных травм скончались два пассажира иномарки, еще трое, среди которых водитель легкового автомобиля и 15-летний подросток, госпитализированы."Прокуратура Братского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.
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происшествия, братский район, иркутская область
12:31 03.04.2022
 
В Приангарье два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой

Автобус и иномарка столкнулись на трассе в Приангарье, два человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура.
На трассе А 3331 "Вилюй" ночью в воскресенье столкнулись автомобиль Toyota и маршрутный автобус "Иркутск-Усть-Кут". От полученных травм скончались два пассажира иномарки, еще трое, среди которых водитель легкового автомобиля и 15-летний подросток, госпитализированы.
"Прокуратура Братского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.
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