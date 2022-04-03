Рейтинг@Mail.ru
В Москве автомобиль съехал в подземный переход - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html
В Москве автомобиль съехал в подземный переход
В Москве автомобиль съехал в подземный переход - РИА Новости, 03.04.2022
В Москве автомобиль съехал в подземный переход
В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:35
2022-04-03T09:35
происшествия
кутузовский проспект
рублевское шоссе
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19916/87/199168727_0:132:3087:1868_1920x0_80_0_0_67d589d15093ef5aebbbeb690842262f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются, добавили в департаменте.
кутузовский проспект
рублевское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19916/87/199168727_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_390350d447fb281fb11d036565e2c088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кутузовский проспект, рублевское шоссе, москва
09:35 03.04.2022
 
В Москве автомобиль съехал в подземный переход

Автомобиль въехал в подземный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются, добавили в департаменте.
 
ПроисшествияКутузовский проспектРублевское шоссеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала