https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html

В Москве автомобиль съехал в подземный переход

В Москве автомобиль съехал в подземный переход - РИА Новости, 03.04.2022

В Москве автомобиль съехал в подземный переход

В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:35

2022-04-03T09:35

2022-04-03T09:35

происшествия

кутузовский проспект

рублевское шоссе

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются, добавили в департаменте.

кутузовский проспект

рублевское шоссе

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кутузовский проспект, рублевское шоссе, москва