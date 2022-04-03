https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html
В Москве автомобиль съехал в подземный переход
В Москве автомобиль съехал в подземный переход - РИА Новости, 03.04.2022
В Москве автомобиль съехал в подземный переход
В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:35
2022-04-03T09:35
2022-04-03T09:35
происшествия
кутузовский проспект
рублевское шоссе
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход, на месте работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются, добавили в департаменте.
кутузовский проспект
рублевское шоссе
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, рублевское шоссе, москва
В Москве автомобиль съехал в подземный переход
Автомобиль въехал в подземный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевку