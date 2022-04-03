https://ria.ru/20220403/dokument-1781541163.html

Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа

Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа - РИА Новости, 03.04.2022

Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:28

2022-04-03T14:28

2022-04-03T14:28

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дмитрий песков

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки."Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".За этим, по словам Пескова, уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.

https://ria.ru/20220403/peskov-1781540015.html

россия

москва

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, киев, дмитрий песков, украина, евросоюз