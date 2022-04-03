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Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа
Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа - РИА Новости, 03.04.2022
Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:28
2022-04-03T14:28
в мире
россия
москва
киев
дмитрий песков
украина
евросоюз
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки."Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".За этим, по словам Пескова, уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.
https://ria.ru/20220403/peskov-1781540015.html
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в мире, россия, москва, киев, дмитрий песков, украина, евросоюз
14:28 03.04.2022
 
Песков надеется, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа

Песков выразил надежду, что Москве и Киеву удастся выйти на подписание документа

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.
"Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
За этим, по словам Пескова, уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 14:18
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
 
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