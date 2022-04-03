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Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/dogovor-1781512612.html
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский - РИА Новости, 03.04.2022
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:17
2022-04-03T09:40
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник."Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/kongress-1781502971.html
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безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:17 03.04.2022 (обновлено: 09:40 03.04.2022)
 
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский

Мединский: работа по тексту договора между Киевом и Москвой возобновится 4 апреля

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник.
"Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
02:56
WP: конгресс США теряет международную роль на фоне ситуации вокруг Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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