https://ria.ru/20220403/dogovor-1781512612.html

Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский

Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский - РИА Новости, 03.04.2022

Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:17

2022-04-03T09:17

2022-04-03T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник."Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/kongress-1781502971.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии