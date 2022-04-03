https://ria.ru/20220403/dnr-1781563594.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов - РИА Новости, 03.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожила 37 солдат и офицеров противника, а также один танк и две боевые машины пехоты. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:03

2022-04-03T19:03

2022-04-03T19:03

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожила 37 солдат и офицеров противника, а также один танк и две боевые машины пехоты.Согласно сообщению, за сутки пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.По данным ведомства, за прошедшие сутки погибли шестеро военных ДНР, еще 20 получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика