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Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов - РИА Новости, 03.04.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов - РИА Новости, 03.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожила 37 солдат и офицеров противника, а также один танк и две боевые машины пехоты. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:03
2022-04-03T19:03
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожила 37 солдат и офицеров противника, а также один танк и две боевые машины пехоты.Согласно сообщению, за сутки пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.По данным ведомства, за прошедшие сутки погибли шестеро военных ДНР, еще 20 получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика
19:03 03.04.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожила 37 солдат и офицеров противника, а также один танк и две боевые машины пехоты.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, один танк, две БМП и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Согласно сообщению, за сутки пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
По данным ведомства, за прошедшие сутки погибли шестеро военных ДНР, еще 20 получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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