Украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по территории ДНР
Народная милиция ДНР в Мариуполе
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по шести населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск двое мирных жителей получили ранения, повреждены девять жилых домов и одно транспортное средство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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