https://ria.ru/20220403/dnr-1781536661.html

Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР

Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР - РИА Новости, 03.04.2022

Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:32

2022-04-03T13:32

2022-04-03T13:38

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР."Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, признание днр и лнр в россии