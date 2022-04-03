https://ria.ru/20220403/dnr-1781536661.html
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР - РИА Новости, 03.04.2022
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:32
2022-04-03T13:32
2022-04-03T13:38
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР."Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, признание днр и лнр в россии
13:32 03.04.2022 (обновлено: 13:38 03.04.2022)
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР