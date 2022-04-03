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Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.04.2022
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Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:27
2022-04-03T12:27
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/dnr-1781516275.html
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
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в мире, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
12:27 03.04.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредупреждение о минах
Предупреждение о минах - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предупреждение о минах
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 10:00
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
 
В миреПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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