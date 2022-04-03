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Силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов - РИА Новости, 03.04.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов - РИА Новости, 03.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки военные ДНР уничтожили 78 украинских националистов, танк и две БМП. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:54
2022-04-03T10:54
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки военные ДНР уничтожили 78 украинских националистов, танк и две БМП."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, один танк, две БМП, один расчёт ЗУ-23, три бронированные машины и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили один бронированный автомобиль, два 120-миллиметровых миномёта и склад с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/raneniya-1781494149.html
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:54 03.04.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе.
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе.
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки военные ДНР уничтожили 78 украинских националистов, танк и две БМП.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, один танк, две БМП, один расчёт ЗУ-23, три бронированные машины и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили один бронированный автомобиль, два 120-миллиметровых миномёта и склад с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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