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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке
Украинские войска в 09.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:10
2022-04-03T10:10
2022-04-03T10:10
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
зайцево
горловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, зайцево, горловка, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда по Горловке