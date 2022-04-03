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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

Украинские войска в 09.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:10

2022-04-03T10:10

2022-04-03T10:10

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

зайцево

горловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

донецкая народная республика

донецк (днр)

зайцево

горловка

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, зайцево, горловка, ситуация в днр и лнр