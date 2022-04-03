Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото
Последствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.25.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.