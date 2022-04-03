https://ria.ru/20220403/dnr-1781516275.html

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:00

2022-04-03T10:00

2022-04-03T10:00

в мире

россия

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.25.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/donbass-1781515658.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин