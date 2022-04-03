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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве
Жизни девочки, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, ничего не угрожает, она находится под наблюдением, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:37
2022-04-03T11:37
2022-04-03T11:37
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жизни девочки, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, ничего не угрожает, она находится под наблюдением, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы."Жизни ребёнка ничего не угрожает, она под наблюдением, все нормально", - сказала Ярославская РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве
Омбудсмен Ярославская: жизни девочки, на которую упало дерево в Москве, ничего не угрожает
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жизни девочки, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, ничего не угрожает, она находится под наблюдением, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы.
"Жизни ребёнка ничего не угрожает, она под наблюдением, все нормально", - сказала Ярославская РИА Новости.