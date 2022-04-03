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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве - РИА Новости, 03.04.2022

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую упало дерево в Москве

Жизни девочки, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, ничего не угрожает, она находится под наблюдением, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:37

2022-04-03T11:37

2022-04-03T11:37

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жизни девочки, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, ничего не угрожает, она находится под наблюдением, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как дерево упало на 11-летнюю девочку на востоке Москвы."Жизни ребёнка ничего не угрожает, она под наблюдением, все нормально", - сказала Ярославская РИА Новости.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ольга ярославская