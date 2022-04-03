https://ria.ru/20220403/dannye-1781404628.html

Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети

Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети - РИА Новости, 03.04.2022

Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети

С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:20

2022-04-03T01:20

2022-04-03T01:20

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

высшая школа экономики (вшэ)

интернет

михаил журавлев

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.Если гражданин хочет удалить информацию о себе с какого-либо сайта, то стоит обратиться напрямую к владельцам этого сайта, отмечает эксперт.Вместе с этим Журавлев советует обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные.Если попытки урегулировать ситуацию миром не увенчались успехом, то нужно обращаться в Роскомнадзор, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), высшая школа экономики (вшэ), интернет, михаил журавлев