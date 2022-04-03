https://ria.ru/20220403/dannye-1781404628.html
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети - РИА Новости, 03.04.2022
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети
С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:20
2022-04-03T01:20
2022-04-03T01:20
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
высшая школа экономики (вшэ)
интернет
михаил журавлев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773300136_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_424d1b76c459987bc2f347386cf94973.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.Если гражданин хочет удалить информацию о себе с какого-либо сайта, то стоит обратиться напрямую к владельцам этого сайта, отмечает эксперт.Вместе с этим Журавлев советует обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные.Если попытки урегулировать ситуацию миром не увенчались успехом, то нужно обращаться в Роскомнадзор, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773300136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2ddbcf61dde7a5e6da829b893e02857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), высшая школа экономики (вшэ), интернет, михаил журавлев
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети
Эксперт Журавлев: убрать личные данные из сети можно через операторов поисковых систем