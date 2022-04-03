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Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети - РИА Новости, 03.04.2022
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Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети - РИА Новости, 03.04.2022
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети
С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:20
2022-04-03T01:20
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
высшая школа экономики (вшэ)
интернет
михаил журавлев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.Если гражданин хочет удалить информацию о себе с какого-либо сайта, то стоит обратиться напрямую к владельцам этого сайта, отмечает эксперт.Вместе с этим Журавлев советует обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные.Если попытки урегулировать ситуацию миром не увенчались успехом, то нужно обращаться в Роскомнадзор, подчеркнул эксперт.
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РИА Новости
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), высшая школа экономики (вшэ), интернет, михаил журавлев
01:20 03.04.2022
 
Россиянам рассказали, как убрать личные данные из сети

Эксперт Журавлев: убрать личные данные из сети можно через операторов поисковых систем

© Depositphotos / Alex MedvedevДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Depositphotos / Alex Medvedev
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С развитием технологий граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергаются риску утечек и кражи данных, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.
Если гражданин хочет удалить информацию о себе с какого-либо сайта, то стоит обратиться напрямую к владельцам этого сайта, отмечает эксперт.
Вместе с этим Журавлев советует обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные.
"Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь", — предложил собеседник агентства.
Если попытки урегулировать ситуацию миром не увенчались успехом, то нужно обращаться в Роскомнадзор, подчеркнул эксперт.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Высшая школа экономики (ВШЭ)ИнтернетМихаил Журавлев
 
 
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