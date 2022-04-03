https://ria.ru/20220403/bucha-1781583815.html

Украинские силовики заявили о "зачистке" в Буче за день до видео с телами

Украинские силовики заявили о "зачистке" в Буче за день до видео с телами - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские силовики заявили о "зачистке" в Буче за день до видео с телами

Украинские силовики провели в Буче "зачистку" за день до появления видео с телами на улицах, говорится в сообщении нацполиции Украины. В Минобороны РФ это видео РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:35

2022-04-03T23:35

2022-04-03T23:35

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики провели в Буче "зачистку" за день до появления видео с телами на улицах, говорится в сообщении нацполиции Украины. В Минобороны РФ это видео охарактеризовали как постановку и провокацию."Спецназовцы нацполиции начали зачистку города Буча", - говорится в сообщении нацполиции в Facebook* (признан экстремистским и запрещён в РФ) от 2 апреля.По данным полиции, украинские спецподразделения провели 2 апреля зачистку от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными. При этом на появившихся в сети видео у некоторых убитых видны белые повязки, которые могли принять за опознавательные знаки россиян.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия