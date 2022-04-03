https://ria.ru/20220403/bucha-1781578177.html

Эксперт сравнил постановочное видео из Бучи с фейками террористов в Сирии

Эксперт сравнил постановочное видео из Бучи с фейками террористов в Сирии - РИА Новости, 03.04.2022

Эксперт сравнил постановочное видео из Бучи с фейками террористов в Сирии

Постановочное видео из киевской Бучи, которое в Минобороны РФ опровергли и назвали провокацией, можно сравнить с фейковыми видео "Белых касок" из Сирии, считает РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:13

2022-04-03T22:13

2022-04-03T22:13

обострение ситуации в днр и лнр

россия

сирия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Постановочное видео из киевской Бучи, которое в Минобороны РФ опровергли и назвали провокацией, можно сравнить с фейковыми видео "Белых касок" из Сирии, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Конечно, Сирия же тоже полигон, на котором все эти технологии информационные и психологические отрабатывались... То, что здесь будет масса фейков, это очевидно", - заявил Безпалько РИА Новости, добавив, что российская армия "не проводила никаких массовых расстрелов", "цели и задачи такой никогда не ставилось и в принципе не могло быть".Как он отметил, "очевидно, что это фальшивка, но которую будут использовать на 100%".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html

https://ria.ru/20220403/bucha-1781573434.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сирия, белые каски, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, киевская область