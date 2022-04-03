Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче" - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/bucha-1781576331.html
МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче"
МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче" - РИА Новости, 03.04.2022
МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче"
Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, которые в России назвали фейком, призвал РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:52
2022-04-03T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киевская область
украина
ситуация в днр и лнр
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559967_0:309:3070:2036_1920x0_80_0_0_f77dd391f5a7ba28e0518992d1e38d16.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, которые в России назвали фейком, призвал к скорейшему расследованию."Невыносимые кадры из Бучи после вывода российских войск возмущают нас. Выражаю полную солидарность с жертвами этих варварских действий. Военные преступления должны быть незамедлительно расследованы, а виновные наказаны", - написал министр в Twitter.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
россия
киевская область
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559967_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_8a7cdecad39359debf214d4501a99638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киевская область, украина, ситуация в днр и лнр, испания
21:52 03.04.2022 (обновлено: 22:54 03.04.2022)
 
МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче"

Глава МИД Испании Альбарес призвал к расследованию "событий в украинской Буче"

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, которые в России назвали фейком, призвал к скорейшему расследованию.
"Невыносимые кадры из Бучи после вывода российских войск возмущают нас. Выражаю полную солидарность с жертвами этих варварских действий. Военные преступления должны быть незамедлительно расследованы, а виновные наказаны", - написал министр в Twitter.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.
Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала