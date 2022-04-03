https://ria.ru/20220403/bucha-1781576331.html

МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче"

МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче" - РИА Новости, 03.04.2022

МИД Испании призвал к расследованию "событий в украинской Буче"

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, которые в России назвали фейком, призвал РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:52

2022-04-03T21:52

2022-04-03T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, которые в России назвали фейком, призвал к скорейшему расследованию."Невыносимые кадры из Бучи после вывода российских войск возмущают нас. Выражаю полную солидарность с жертвами этих варварских действий. Военные преступления должны быть незамедлительно расследованы, а виновные наказаны", - написал министр в Twitter.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. Минобороны РФ уже заявило, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, киевская область, украина, ситуация в днр и лнр, испания