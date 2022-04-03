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Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/bucha-1781573434.html
Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные
Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные - РИА Новости, 03.04.2022
Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные
Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:26
2022-04-03T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерреш
оон
россия
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит обсуждать.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией"."Я считаю, что это постановка, потому что есть логика, есть глупости… Считаю, что это постановочные съемки. По-другому я не хочу это даже обсуждать", - заявил Чепа РИА Новости.В воскресенье, 3 апреля, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, госдума рф, алексей чепа
21:26 03.04.2022
 
Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные

Депутат Чепа заявил, что не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит обсуждать.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 20:55
В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды"
"Я считаю, что это постановка, потому что есть логика, есть глупости… Считаю, что это постановочные съемки. По-другому я не хочу это даже обсуждать", - заявил Чепа РИА Новости.
В воскресенье, 3 апреля, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева.
Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтониу ГутеррешООНРоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГосдума РФАлексей Чепа
 
 
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