https://ria.ru/20220403/bucha-1781573434.html

Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные

Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные - РИА Новости, 03.04.2022

Депутат: не стоит обсуждать постановочные съемки из Бучи как реальные

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:26

2022-04-03T21:26

2022-04-03T21:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антониу гутерреш

оон

россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит обсуждать.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией"."Я считаю, что это постановка, потому что есть логика, есть глупости… Считаю, что это постановочные съемки. По-другому я не хочу это даже обсуждать", - заявил Чепа РИА Новости.В воскресенье, 3 апреля, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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