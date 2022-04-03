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Инсценировкой в Буче Киев хочет усилить давление на Москву, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2022
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Инсценировкой в Буче Киев хочет усилить давление на Москву, считает эксперт
Инсценировкой в Буче Киев хочет усилить давление на Москву, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2022
Инсценировкой в Буче Киев хочет усилить давление на Москву, считает эксперт
Украина с помощью инсценировки расстрела мирных граждан в Буче хочет дать Западу повод для давления на Россию и страны, не поддержавшие санкции, считает военный РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:58
2022-04-03T20:58
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина с помощью инсценировки расстрела мирных граждан в Буче хочет дать Западу повод для давления на Россию и страны, не поддержавшие санкции, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, на которой якобы в городе Буча Киевской области на дороге лежат тела погибших."Очевидно, что путем данной инсценировки Украина хочет предоставить Западу дополнительные рычаги для международного давления на Россию, а также попытаться оказать влияние на руководство тех стран, которые не поддерживают жесткий санкционный режим против России либо отказываются к нему присоединиться", - отметил Коротченко.Он добавил, что это попытка создания международного резонансного повода, чтобы оказать давление и демонизировать Россию.Как сообщили ранее в Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом, являются очередной провокацией. В Минобороны, в частности, подчеркнули, что за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве также отметили, что подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Турции. А 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html
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в мире, россия, украина
20:58 03.04.2022
 
Инсценировкой в Буче Киев хочет усилить давление на Москву, считает эксперт

Эксперт Коротченко: инсценировкой в Буче Киев хочет дать Западу повод для давления на Москву

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина с помощью инсценировки расстрела мирных граждан в Буче хочет дать Западу повод для давления на Россию и страны, не поддержавшие санкции, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, на которой якобы в городе Буча Киевской области на дороге лежат тела погибших.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 20:55
В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды"
"Очевидно, что путем данной инсценировки Украина хочет предоставить Западу дополнительные рычаги для международного давления на Россию, а также попытаться оказать влияние на руководство тех стран, которые не поддерживают жесткий санкционный режим против России либо отказываются к нему присоединиться", - отметил Коротченко.
Он добавил, что это попытка создания международного резонансного повода, чтобы оказать давление и демонизировать Россию.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом, являются очередной провокацией. В Минобороны, в частности, подчеркнули, что за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве также отметили, что подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Турции. А 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:30
Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
 
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