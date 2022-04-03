https://ria.ru/20220403/bucha-1781558168.html
Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России
Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России - РИА Новости, 03.04.2022
Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России
Опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом являются очередной... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:58
2022-04-03T17:58
2022-04-03T18:44
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киевская область
вооруженные силы рф
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом являются очередной провокацией, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции."Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", - сказали в Минобороны.
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РИА Новости
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в мире, украина, киевская область, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
17:58 03.04.2022 (обновлено: 18:44 03.04.2022)
Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России
Якобы "свидетельства преступлений" в Буче нашли на четвертый день после ухода ВС России