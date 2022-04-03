https://ria.ru/20220403/bucha-1781558168.html

Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России

Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России - РИА Новости, 03.04.2022

Фейки из Бучи опубликовали на четвертый день после ухода оттуда ВС России

Опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом являются очередной... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:58

2022-04-03T17:58

2022-04-03T18:44

в мире

украина

киевская область

вооруженные силы рф

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c897afed342e179e79be013aa80d13c.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе под Киевом являются очередной провокацией, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции."Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

украина

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киевская область, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр