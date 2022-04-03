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В ЛНР прокомментировали постановочное видео из города Буча под Киевом - РИА Новости, 04.04.2022
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В ЛНР прокомментировали постановочное видео из города Буча под Киевом
В ЛНР прокомментировали постановочное видео из города Буча под Киевом - РИА Новости, 04.04.2022
В ЛНР прокомментировали постановочное видео из города Буча под Киевом
Постановочное видео "преступлений русских" в пригороде Киева — пример работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине, заявил в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-03T16:59
2022-04-04T04:04
в мире
киевская область
киев
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
родион мирошник
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Постановочное видео "преступлений русских" в пригороде Киева — пример работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине, заявил в телеграм-канале дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.Так он прокомментировал появившееся в украинских СМИ и соцсетях видео, якобы снятое в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники, а в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что один из таких "погибших" встает, едва только машина проезжает мимо него."Конвейер работает, но дает периодически сбой, которые Запад, впрочем, не замечает &lt;…&gt; Их впечатляют сами "преступления" и повод громко кричать, что русские — убийцы. Разоблачения потом уже никого не интересуют, всегда можно отмахнуться и не интересоваться последствиями", — написал Мирошник.Он напомнил, что сами американцы-расследователи сообщали, что над продвижением фейков о ситуации на Украине работает не менее 150 PR-структур и ключевые западные медиакомпании."И вот пример их работы", — заключил Мирошник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, киевская область, киев, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, родион мирошник, россия, владимир путин
16:59 03.04.2022 (обновлено: 04:04 04.04.2022)
 
В ЛНР прокомментировали постановочное видео из города Буча под Киевом

Мирошник назвал постановочное видео из города Буча примером работы западных структур

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Постановочное видео "преступлений русских" в пригороде Киева — пример работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине, заявил в телеграм-канале дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
Так он прокомментировал появившееся в украинских СМИ и соцсетях видео, якобы снятое в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники, а в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что один из таких "погибших" встает, едва только машина проезжает мимо него.
"Конвейер работает, но дает периодически сбой, которые Запад, впрочем, не замечает <…> Их впечатляют сами "преступления" и повод громко кричать, что русские — убийцы. Разоблачения потом уже никого не интересуют, всегда можно отмахнуться и не интересоваться последствиями", — написал Мирошник.
Он напомнил, что сами американцы-расследователи сообщали, что над продвижением фейков о ситуации на Украине работает не менее 150 PR-структур и ключевые западные медиакомпании.
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"И вот пример их работы", — заключил Мирошник.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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