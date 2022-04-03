https://ria.ru/20220403/britaniya-1781569675.html

"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах

"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах - РИА Новости, 03.04.2022

"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах

Из-за недавнего повышения цен подавляющее большинство британцев оказалось у черты бедности, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию. Об этом... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:14

2022-04-03T20:14

2022-04-03T20:14

в мире

европа

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Из-за недавнего повышения цен подавляющее большинство британцев оказалось у черты бедности, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию. Об этом сообщил телеканал Sky News."По мере роста стоимости топлива люди все чаще вынуждены выбирать между обогревом дома и пропитанием семьи", — говорится в материале.Так, мать-одиночка с тремя детьми рассказала журналистам, что в условиях новых цен она едва может позволить себе самое необходимое. Семье приходится рано ложиться спать, чтобы не включать отопление."Мы поднимаемся наверх в пять часов, и я сижу в кровати под одеялом, смотрю телевизор, накинув домашний халат, так мы экономим электричество и газ", — призналась женщина.Еще один из опрошенных, одинокий пенсионер, поделился с корреспондентами своими способами спасения от холода. У мужчины нет средств, чтобы оплачивать счета, в его квартире всегда холодно. Он греется в общественном транспорте. Также не включает свет в темное время суток и экономит на еде."Мне кажется, что 40 лет моей жизни, которые я посвятил работе, были потрачены впустую. Когда я начинал работать в 1954 году, я и представить не мог, что в старости буду жить в нищете", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

https://ria.ru/20220403/remont-1781554403.html

европа

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, санкции в отношении россии, великобритания