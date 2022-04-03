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"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах - РИА Новости, 03.04.2022
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"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах
"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах - РИА Новости, 03.04.2022
"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах
Из-за недавнего повышения цен подавляющее большинство британцев оказалось у черты бедности, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию. Об этом... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:14
2022-04-03T20:14
в мире
европа
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Из-за недавнего повышения цен подавляющее большинство британцев оказалось у черты бедности, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию. Об этом сообщил телеканал Sky News."По мере роста стоимости топлива люди все чаще вынуждены выбирать между обогревом дома и пропитанием семьи", — говорится в материале.Так, мать-одиночка с тремя детьми рассказала журналистам, что в условиях новых цен она едва может позволить себе самое необходимое. Семье приходится рано ложиться спать, чтобы не включать отопление."Мы поднимаемся наверх в пять часов, и я сижу в кровати под одеялом, смотрю телевизор, накинув домашний халат, так мы экономим электричество и газ", — призналась женщина.Еще один из опрошенных, одинокий пенсионер, поделился с корреспондентами своими способами спасения от холода. У мужчины нет средств, чтобы оплачивать счета, в его квартире всегда холодно. Он греется в общественном транспорте. Также не включает свет в темное время суток и экономит на еде."Мне кажется, что 40 лет моей жизни, которые я посвятил работе, были потрачены впустую. Когда я начинал работать в 1954 году, я и представить не мог, что в старости буду жить в нищете", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html
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в мире, европа, санкции в отношении россии, великобритания
20:14 03.04.2022
 
"Согреваюсь в автобусе". Британцы стали экономить на отоплении и продуктах

Sky News: высокий рост цен вынуждает жителей Британии экономить на бытовых нуждах

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Из-за недавнего повышения цен подавляющее большинство британцев оказалось у черты бедности, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию. Об этом сообщил телеканал Sky News.
"По мере роста стоимости топлива люди все чаще вынуждены выбирать между обогревом дома и пропитанием семьи", — говорится в материале.
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Так, мать-одиночка с тремя детьми рассказала журналистам, что в условиях новых цен она едва может позволить себе самое необходимое. Семье приходится рано ложиться спать, чтобы не включать отопление.
"Мы поднимаемся наверх в пять часов, и я сижу в кровати под одеялом, смотрю телевизор, накинув домашний халат, так мы экономим электричество и газ", — призналась женщина.
Еще один из опрошенных, одинокий пенсионер, поделился с корреспондентами своими способами спасения от холода. У мужчины нет средств, чтобы оплачивать счета, в его квартире всегда холодно. Он греется в общественном транспорте. Также не включает свет в темное время суток и экономит на еде.
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"Мне кажется, что 40 лет моей жизни, которые я посвятил работе, были потрачены впустую. Когда я начинал работать в 1954 году, я и представить не мог, что в старости буду жить в нищете", — добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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