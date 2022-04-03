https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html
В Британии зафиксировали крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни
Independent: в Британии начался крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни - РИА Новости, 03.04.2022
В Британии зафиксировали крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни
В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на энергию, пишет The Independent. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:00
2022-04-03T15:00
2022-04-03T16:01
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на энергию, пишет The Independent."Это касается всех. Я здесь три года, и мне жалко людей. Им хочется чего-то недорогого, но трудно поддерживать прежний уровень цен", — рассказал владелец кафе Юсеф, которому уже пришлось сократить часть работников.Мать троих детей Рифат Шакил в беседе с изданием пожаловалась, что постоянно приходится занимать деньги, чтобы прокормить семью. Она утверждает, что у нее нет выхода. Гарри Бенем, 25-летний управляющий, полагает, что ему придется сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома.Правительство не заботится о нуждах бедных британцев, считают опрошенные The Independent жители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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Пустая заправка и очередь за бензином в Англии
Несколько дней от автозаправок в Великобритании огромные очереди машин тянутся вдоль дорог, блокируя движение. Очередей нет только там, где бензин кончился. У некоторых автозаправок атмосфера накалилась настолько, что водители уже не скрывали своего раздражения, а из городка недалеко от Лондона поступило сообщение о наезде на сотрудницу бензоколонки.
2022-04-03T15:00
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РИА Новости
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москва, санкции в отношении россии, европа, украина, великобритания
15:00 03.04.2022 (обновлено: 16:01 03.04.2022)
Independent: в Британии начался крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни
The Independent: в Британии зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на энергию, пишет The Independent
.
"Это касается всех. Я здесь три года, и мне жалко людей. Им хочется чего-то недорогого, но трудно поддерживать прежний уровень цен", — рассказал владелец кафе Юсеф, которому уже пришлось сократить часть работников.
Мать троих детей Рифат Шакил в беседе с изданием пожаловалась, что постоянно приходится занимать деньги, чтобы прокормить семью. Она утверждает, что у нее нет выхода. Гарри Бенем, 25-летний управляющий, полагает, что ему придется сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома.
Правительство не заботится о нуждах бедных британцев, считают опрошенные The Independent жители.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.