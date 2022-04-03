https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html

В Британии зафиксировали крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни

Independent: в Британии начался крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни - РИА Новости, 03.04.2022

В Британии зафиксировали крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни

В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на энергию, пишет The Independent. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:00

2022-04-03T15:00

2022-04-03T16:01

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на энергию, пишет The Independent."Это касается всех. Я здесь три года, и мне жалко людей. Им хочется чего-то недорогого, но трудно поддерживать прежний уровень цен", — рассказал владелец кафе Юсеф, которому уже пришлось сократить часть работников.Мать троих детей Рифат Шакил в беседе с изданием пожаловалась, что постоянно приходится занимать деньги, чтобы прокормить семью. Она утверждает, что у нее нет выхода. Гарри Бенем, 25-летний управляющий, полагает, что ему придется сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома.Правительство не заботится о нуждах бедных британцев, считают опрошенные The Independent жители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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Пустая заправка и очередь за бензином в Англии Несколько дней от автозаправок в Великобритании огромные очереди машин тянутся вдоль дорог, блокируя движение. Очередей нет только там, где бензин кончился. У некоторых автозаправок атмосфера накалилась настолько, что водители уже не скрывали своего раздражения, а из городка недалеко от Лондона поступило сообщение о наезде на сотрудницу бензоколонки. 2022-04-03T15:00 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, санкции в отношении россии, европа, украина, великобритания